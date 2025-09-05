سیلاب فنڈز کی اپیل، عمران اشرف نے جعل سازوں سے خبردار کردیا

پاکستان کے معروف اداکار عمران اشرف نے عوام کو جعل سازوں سے خبردار کردیا۔
اداکار نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اپنے مداحوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کے نام سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔
مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عمران اشرف کا ویڈیو پیغام اس وقت وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے مداحوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ فیس بک سمیت مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر میرے نام سے منسوب پیج بنایا گیا ہے اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیسے مانگے جارہے ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ میرے نام سے منسوب مدد کے لیے کی جانے والی تمام اپیلیں جعلی ہیں، اس لیے کسی کی باتوں میں نہیں آئیں۔
عمران اشرف نے یہ بھی اعلان کیا کہ مجھے اگر ایسا کچھ کرنا ہوگا تو میں اپنے انسٹا اکاؤنٹ سے کروں گا اور میں خود بہت جلد سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ کرنے والا ہوں۔
نیپال کے دارلحکومت کٹھمنڈو میں آج احتجاج کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 21 افراد کی ہلاکت اور 250 سے زائد کے زخمی ہونے کے واقعے کی نیپالی نژاد بھارتی اداکارہ منیشا کوئرالہ نے مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔