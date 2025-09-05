 
علیمہ خان کو 2 لڑکیوں نے انڈا مار دیا

05 ستمبر ، 2025


بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر 2 لڑکیوں نے انڈا دے مارا۔

علیمہ خان پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انڈا پھینکنےکا واقعہ پیش آیا جس کے بعد پولیس نے 2 لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔

بعدازاں پولیس نے دونوں لڑکیوں کو اڈیالہ چوکی منتقل کردیا۔

علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق افواہوں کی حقیقت سامنے لے آئیں

علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے کانوں میں مسئلہ تھا وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، آنکھوں میں تکلیف کے بارے میں بھی بھائی نے کہا ڈاکٹرز نے دوائی تجویز کی ہے۔

علیمہ خان کی گفتگو کے دوران انڈا پھینکے جانے پر شور شرابا بھی کیا گیا۔

اس موقع پر علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے ہمیں پتہ ہے یہ ہوگا۔

ترجمان پولیس کے مطابق خیبرپختونخوا سے آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس اور ایپکا کے افراد احتجاج کرنے آئے تھے، خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔

