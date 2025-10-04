 
وزیرِ اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمٰن کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ

قومی خبریں
04 اکتوبر ، 2025
سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمٰن اور وزیرِ اعظم شہباز شریف—فائل فوٹو
وزیرِ اعظم شہباز شریف اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمٰن کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔

اس حوالے سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

مولانا فضل الرحمٰن نے پاک سعودی معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اسے سراہا اور کہا کہ پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابلِ مسرت ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کا رابطہ، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو

ترجمان جے یو آئی کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم کو پرائیویٹ حجاج کے مسائل سے آگاہ کیا۔

اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ اور غزہ کی صورتِ حال پر بھی گفتگو کی اور غزہ میں مستقل امن اور امن کی کوششوں میں پاکستان کےاہم کردار پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔

دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر حماس کے بیان کو خطے میں امن کی راہ ہموار کرنے اور حماس کے جنگ بندی کے بیان کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا نادر موقع بھی قرار دیا۔

اس موقع پر وزیرِ اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ساتھ دیتا رہے گا، غزہ میں جنگ بندی سے فلسطینیوں کے قتلِ عام کی روک تھام ہو گی۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا دیرینہ خواب پایۂ تکمیل کو پہنچے گا، مشرقِ وسطیٰ میں امن خطے کے لوگوں کی ترقی و خوش حالی کےلیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

