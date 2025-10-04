وزیرِ اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمٰن کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ

وزیرِ اعظم شہباز شریف اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمٰن کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔
اس حوالے سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
مولانا فضل الرحمٰن نے پاک سعودی معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اسے سراہا اور کہا کہ پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابلِ مسرت ہے۔
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ اور غزہ کی صورتِ حال پر بھی گفتگو کی اور غزہ میں مستقل امن اور امن کی کوششوں میں پاکستان کےاہم کردار پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر حماس کے بیان کو خطے میں امن کی راہ ہموار کرنے اور حماس کے جنگ بندی کے بیان کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا نادر موقع بھی قرار دیا۔
اس موقع پر وزیرِ اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ساتھ دیتا رہے گا، غزہ میں جنگ بندی سے فلسطینیوں کے قتلِ عام کی روک تھام ہو گی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا دیرینہ خواب پایۂ تکمیل کو پہنچے گا، مشرقِ وسطیٰ میں امن خطے کے لوگوں کی ترقی و خوش حالی کےلیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔