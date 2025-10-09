 
جنگ بندی غزہ میں دی گئی قربانیوں کا نتیجہ ہے: فلسطینی اسلامک جہاد

09 اکتوبر ، 2025
فلسطینی تنظیم اسلامک جہاد نے کہا کہ جنگ بندی غزہ میں دی گئی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے پردستخط ہوجانے پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامک جہاد نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی، غزہ میں دی گئی قربانیوں کا ثمر ہے۔

بنای میں کہا گیا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے حصول میں بین الاقوامی کوششیں شامل رہی ہیں۔

حماس، اسلامی جہاد نے مصر کی جنگ بندی تجاویز مسترد کردیں

فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسلامی جہاد نے مصر کی جنگ بندی تجاویز مسترد کردیں۔

مزاحمتی گروپ کی جانب سے بیان میں بتایا گیا کہ اِن تاریخی لمحات میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے عظیم شہدا کو نہیں بھولیں گے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ بہادر مجاہدین کے حوصلے، شجاعت کو سلام پیش کرتے ہیں۔

