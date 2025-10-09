 
تل ابیب: ہوسٹیجز اسکوائر میں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہلِ خانہ کا جشن

09 اکتوبر ، 2025
فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری جنگ روکنے اور غزہ میں یرغمال قیدیوں کی رہائی کے لیے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے۔

جہاں خان یونس میں امن معاہدے کے اعلان کے بعد فلسطینیوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا اور جشن منایا گیا وہیں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

غزہ میں اسپتال کے باہر موجود فلسطینیوں نے معاہدے کی خبر سننے کے بعد خوشی سے ’اللّٰہ اکبر‘ کے نعرے لگائے۔

غزہ جنگ بندی معاہدے پر باضابطہ دستخط آج دوپہر کو متوقع

معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کے بعد غزہ جنگ بندی نافذ العمل ہونے کا امکان ہے۔

دوسری جانب اسرائیل کے دارالحکومت تِل ابیب میں واقع ہوسٹیجز اسکوائر میں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہلِ خانہ نے امریکی صدر ٹرمپ کا ماسک پہن کر خوشی منائی۔

