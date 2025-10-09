 
غزہ جنگ بندی معاہدے پر باضابطہ دستخط آج دوپہر کو متوقع

بین الاقوامی خبریں
09 اکتوبر ، 2025
غزہ جنگ بندی معاہدے پر باضابطہ دستخط آج دوپہر کو متوقع ہے۔

معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کے بعد غزہ جنگ بندی نافذ العمل ہونے کا امکان ہے۔

خبر ایجنسی کے مطابق 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج جزوی انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لے گی۔

غزہ جنگ بندی، اسرائیل اور حماس نے معاہدے کے پہلے مرحلے میں دستخط کردیے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن ڈیل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریقوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔

دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ امن معاہدے کی باضابطہ منظوری کے لیے آج 2 اجلاس بلا لیے۔

اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے عملی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔

واضح رہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری جنگ روکنے اور غزہ میں یرغمال قیدیوں کی رہائی کے لیے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر مصر میں دستخط کر لیے گئے ہیں۔

