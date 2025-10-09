غزہ جنگ بندی معاہدے پر باضابطہ دستخط آج دوپہر کو متوقع

غزہ جنگ بندی معاہدے پر باضابطہ دستخط آج دوپہر کو متوقع ہے۔
معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کے بعد غزہ جنگ بندی نافذ العمل ہونے کا امکان ہے۔
خبر ایجنسی کے مطابق 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج جزوی انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لے گی۔
دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ امن معاہدے کی باضابطہ منظوری کے لیے آج 2 اجلاس بلا لیے۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے عملی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔
واضح رہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری جنگ روکنے اور غزہ میں یرغمال قیدیوں کی رہائی کے لیے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر مصر میں دستخط کر لیے گئے ہیں۔