 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

پاکستان کرکٹ بورڈ کا نامناسب رویے پر بھارتی کھلاڑیوں کی شکایت کا فیصلہ

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
22 دسمبر ، 2025

پاکستان کرکٹ بورڈ نے نامناسب رویے پر بھارتی کھلاڑیوں کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے  شکایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

چئیرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) محسن نقوی نے کہا ہے کہ انڈر 19 ایشیاء کپ کے فائنل میں بھارتی کھلاڑی پاکستانی پلیئرز کو اشتعال دلاتے رہے، اس سے متعلق آئی سی سی کو آگاہ کر رہے ہیں۔

محسن نقوی نے کہا کہ سیاست اور کھیل کو الگ رکھنا چاہیے۔

وزیراعظم شہباز شریف کا انڈر 19 ٹیم کے ہر کھلاڑی کیلئے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے انڈر 19 ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لےی 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان نے انڈر 19 ایشیاء کپ میں بھارت کو 191 رنز سے شکست دے دی، پاکستانی بلے بازوں نے 50 اوور میں 347 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف کھڑا کیا۔

پاکستان کے اوپنر سمیر منہاس نے 172 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، جواب میں پوری بھارتی ٹیم 156 رنز پر سمٹ گئی۔

پاکستانی کپتان فرحان یوسف نے چیئرمین اے سی سی محسن نقوی سے ٹرافی وصول کی۔

محسن نقوی نے فائنل کے ہیرو سمیر منہاس کو گلے لگایا، فیلڈنگ کے دوران زخمی ہونے والے کھلاڑی محمد شایان کی اسپتال میں عیادت کی۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید