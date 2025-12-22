یوزویندر چاہل کی حقیقی عیش سے متعلق جذباتی پوسٹ وائرل

بھارتی اسپنر یوزویندر چاہل نے حقیقی عیش و عشرت سے متعلق جذباتی پوسٹ کی تو وہ وائرل ہو گئی۔
35 سالہ بھارتی کرکٹر نے سوشل میڈیا پر سادہ مگر جذباتی پوسٹ کی، جس نے مداح کی بھرپور توجہ حاصل کر لی۔
یوزویندر چاہل نے نئی لگژری بی ایم ڈبلیو کار خریدی ہے، اس لمحے کو خاص بنانے والی چیز جدید کار نہیں بلکہ ان کے والدین کی موجودگی تھی۔
بھارتی اسپنر نے پوسٹ میں لکھا کہ میرے لیے اصل عیش و عشرت مادی کامیابی نہیں بلکہ والدین کی خوشی اور دعائیں ہیں۔
اُن کے اس جذبے نے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں، گاڑی کی مالیت 1 کروڑ 6 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔
وہ گزشتہ 3 سال سے بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، لیکن لیگ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
یوزویندر چاہل بیماری کے باعث اہم فائنل میچ سے محروم رہے تھے، ان کی کمی کو ٹیم نے بھی محسوس کیا تھا۔