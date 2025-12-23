پاکستان کا دیا گیا جواب مکمل جائز تھا: وزیرِ دفاع خواجہ آصف

وزیرِ دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر کالعدم ٹی ٹی پی کے کیمپوں پرپاکستان کی کارروائی کا موازنہ غیر مناسب ہے، پاکستان کی جانب سے دیا گیا جواب مکمل جائز تھا۔
اسلام آباد سے جاری کیے گئے بیان میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کارروائی کا بہاولپور و مریدکے میں مساجد اور مدارس پر بھارتی حملوں سے موازنہ غلط ہے۔
وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اقوامِ عالم اور اقوامِ متحدہ بھی افغان طالبان کے زیرِ سایہ افغانستان میں دہشت گردی سے خائف ہیں، پاکستان میں آئے روز افغانستان سے آئی دہشت گرد تشکیلیں اور دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پہلگام پر بھارت آج تک ثبوت نہیں دے سکا، پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی تھی،اقوامِ متحدہ کی رپورٹ واضح کرتی ہے کہ بھارتی جارحیت غیر قانونی اور بغیر ثبوت تھی۔
وزیرِ دفاع خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت اور خوارج، ہمدردوں کا کسی قسم کا شک ہم نے کل بھی دور کیا تھا اور آج بھی۔
