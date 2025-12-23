 
پاکستان کا دیا گیا جواب مکمل جائز تھا: وزیرِ دفاع خواجہ آصف

زرمین زہرا
قومی خبریں
23 دسمبر ، 2025
وزیرِ دفاع خواجہ آصف—فائل فوٹو
وزیرِ دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر کالعدم ٹی ٹی پی کے کیمپوں پرپاکستان کی کارروائی کا موازنہ غیر مناسب ہے، پاکستان کی جانب سے دیا گیا جواب مکمل جائز تھا۔

اسلام آباد سے جاری کیے گئے بیان میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کارروائی کا بہاولپور و مریدکے میں مساجد اور مدارس پر بھارتی حملوں سے موازنہ غلط ہے۔

فیلڈ مارشل کی پاکستان کی ترقی کیلئے کوششوں کے حوالے سے ابہام نہیں، وزیر دفاع

ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری کےلیے کام کیا۔

وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اقوامِ عالم اور اقوامِ متحدہ بھی افغان طالبان کے زیرِ سایہ افغانستان میں دہشت گردی سے خائف ہیں، پاکستان میں آئے روز افغانستان سے آئی دہشت گرد تشکیلیں اور دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پہلگام پر بھارت آج تک ثبوت نہیں دے سکا، پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی تھی،اقوامِ متحدہ کی رپورٹ واضح کرتی ہے کہ بھارتی جارحیت غیر قانونی اور بغیر ثبوت تھی۔

وزیرِ دفاع خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت اور خوارج، ہمدردوں کا کسی قسم کا شک ہم نے کل بھی دور کیا تھا اور آج بھی۔

