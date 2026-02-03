 
تین دن سے جاری دہشتگردی کیخلاف آپریشنز میں فتنہ الہندوستان کے 197 دہشتگرد ہلاک

03 فروری ، 2026
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تین دن سے جاری دہشتگردی کے خلاف آپریشنز میں فتنہ الہندوستان کے 197 دہشتگرد ہلاک کیے گئے۔ 

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق  گزشتہ تین روز میں آپریشن کے دوران 22 جوان شہید ہوئے جبکہ دہشت گردوں نے 36 شہریوں کو شہید کیا۔ 

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشتگردوں کا نشانہ بننے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔

