آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا

03 فروری ، 2026
ایران کشتی، تصویر:  اے ایف پی
ایران کے پاسداران انقلاب کی مسلح کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا۔

میری ٹائم ذرائع کے مطابق ایرانی کشتیوں نے عمان کے شمال میں امریکی پرچم والے جہاز تک رسائی کی اور اسے رکنے کا کہا، لیکن جہاز نے رکے بغیر سفر جاری رکھا۔

میری ٹائم ذرائع کے مطابق آبنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب کی مسلح کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا۔

امریکا کا بحری بیڑے کی طرف آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ

امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی ایف 35 طیارے نے ایرانی ڈرون مار گرایا ہے۔

ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی پرچم والا جہاز بغیر اجازت ایرانی پانیوں کی حدود میں داخل ہوا تھا، جو وارننگ ملنے کے بعد علاقے سے نکل گیا۔

امریکی سینٹ کام کے ترجمان نے آبنائے ہرمز واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ ایرانی کشتیوں نے امریکی پرچم والے جہاز کو روکا اور عملے کو ہراساں کیا۔

ترجمان سینٹ کام کے مطابق پاسداران انقلاب کی کشتیاں اور ایرانی ڈرون امریکی پرچم والے جہاز تک پہنچے، جنہوں نے جہاز کو قبضے میں لینے کی دھمکی بھی دی۔

