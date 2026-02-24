بھارت: جھارکھنڈ میں ایئر ایمبولینس کو حادثہ، مریض سمیت 7 افراد ہلاک

بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں ایئر ایمبولینس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں اس میں سوار 7 افراد ہلاک ہو گئے۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مقامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ طیارے میں سوار عملے کے 2 ارکان، 1 مریض سمیت تمام 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
ایئر ایمبولینس پیر کی رات رانچی سے دہلی جا رہی تھی کہ جھارکھنڈ کے چترا ضلع میں حادثے کا شکار ہو گئی۔
حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ بیچ کرافٹ سی 90 تھا۔
ایئر ایمبولینس ایک مریض کو علاج کے لیے نئی دہلی منتقل کرنے کے لیے فراہم کی گئی تھی۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو کی ایک ٹیم روانہ کی جا رہی ہے۔
دریں اثناء مقامی انتظامیہ نے پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر بھیج کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ مہاراشٹرا کے بارامتی میں چارٹر طیارے کی تباہی کے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں پیش آیا ہے۔