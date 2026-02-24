 
مختلف ممالک کی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی مذمت

24 فروری ، 2026
سعودی عرب سمیت 19 ممالک نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔

لیگ آف عرب اسٹیٹس کے سیکرٹری جنرلز اور او آئی سی نے بھی اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی ہے۔

مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ تبدیلیاں بہت وسیع نوعیت کی ہیں، ان کے تحت فلسطین کی زمین کو نام نہاد اسرائیل کی ریاستی زمین قرار دیا جارہا ہے۔

اعلامیے کے مطابق اسرائیل کی غیرقانونی آبادکاری کی سرگرمیوں کو تیز کیا جارہا ہے اور اسرائیلی انتظامیہ کو مزید مضبوط کیا جارہا ہے۔

مشترکہ اعلامیہ سعودی عرب، برازیل، فرانس، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، مصر، اردن، لگزمبرگ، ناروے، فلسطین، پرتگال، قطر، سلوینیا، اسپین، سویڈن اور ترکیے کی جانب سے جاری کیا گیا۔

