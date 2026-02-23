 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ایران: حکومت مخالف مظاہرین کو ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کے انتظار کا پیغام موصول

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
23 فروری ، 2026
سوشل میڈیا
سوشل میڈیا

ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو صدر ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کے انتظار کا کہہ دیا گیا۔

عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو ایس ایم ایس پیغامات موصول ہوئے ہیں، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ اقدامات تک انتظار کرنے کا کہا گیا ہے۔

دوسری طرف ایرانی جامعات میں طلباء نے حکومت مخالف احتجاج شروع کیا ہے، برطانوی میڈیا کے مطابق 8 یونیورسٹیوں میں دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔

طلباء مظاہرین نے انقلاب ایران سے پہلے کے ایرانی پرچم لہرائے اور موجود حکومت اور سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کے خلاف نعرے بازی کی۔

رپورٹ کے مطابق ایران کی کچھ جامعات میں طلباء مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید