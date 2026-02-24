صدر ٹرمپ بدھ کی صبح 7 بجے اسٹیٹ آف یونین خطاب کریں گے

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کی صبح سات بجے اسٹیٹ آف یونین خطاب کریں گے، دوسرے دور صدارت کے اس پہلے خطاب کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ طویل خطاب ہوگا کیونکہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔
ڈیمو کریٹس کی جانب سے ٹرمپ کے خطاب کے دوران احتجاج کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے۔
امریکی میڈیا کے مطابق اراکین کانگریس سے اس خطاب میں ایران سے مذاکرات اور انکی ناکامی کی صورت میں ممکنہ جنگ سے متعلق بات کی جائے گی۔
خطاب میں ٹیرف کا دفاع اور معیشت کا ذکر ہوگا، جرائم پر قابو پانے اور غیرقانونی امیگرینٹس کیخلاف کارروائی پر بھی بات کیے جانے کاامکان ہے۔
صدر ٹرمپ مختلف امور پر قانون سازی کا بھی تذکرہ کریں گے اور دنیا میں مختلف جنگیں روکنے کا کریڈیٹ لیں گے۔
سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت گررہی ہے اور ری پبلکنز کو خدشہ ہے کہ وہ مڈٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹس کے ہاتھوں کم سے کم ایک ایوان میں شکست کھا جائیں گے۔
جیو نیوز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹ آف یونین خطاب براہ راست نشر کرے گا۔