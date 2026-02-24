برطانیہ، شیڈو ہوم سیکرٹری کی نقاب پر پابندی لگانے کی تجویز

شیڈو ہوم سیکرٹری ضیاء یوسف نے برطانیہ میں نقاب پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کردی۔
ضیاء یوسف نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کے ڈیجیٹل دور میں بعض لوگ چہرے کو ڈھانپ کر نگرانی کے عمل سے باہر نکل سکتے ہیں لہٰذا چہرے ڈھانپنے پر پابندی کے حوالے سے قانونی ساز نسلی برادریوں کے انضمام میں معاون ثابت ہوگی اور عوام کو زیادہ محفوظ تصور کرانے کے لیے موزوں ہوگی۔
ڈوور میں ایک تقریب کے دوران نائجل فریگ نے بھی انکی تجویز کی بھرپور حمایت کی ہے، یہ امر قابل ذکر ہے کہ ضیاء یوسف نے جون میں ریفارم کے چیئرمین کے عہدے سے نقاب پر پابندی کے تنازعہ کے بعد استعفیٰ دیدیا تھا۔
ضیاء یوسف نے اب اپنی پالیسی کو کلیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ذاتی طور پر نقاب پر پابندی کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نقاب کا سہارا لیکر سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کے عمل سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ مضحکہ خیز عمل ہوگا۔
نائیجل فریگ نے حال ہی میں ایک نیو کیسل میں ہونیوالے واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ نیو کیسل میں پرہجوم مقام پر ایک شخص نے چہرے پر ماسک پہن کر کھڑکیوں کو توڑا جس کی شناخت مشکل ہوگئی۔
انہوں نے کہا کہ فرانس کے شہر لیون میں نقاب پوش افراد نے ایک طالبعلم کو ہلاک کردیا، ایسے واقعات کا تدارک نئی قانون سازی سے ہی ممکن ہوگا۔
برٹش پاکستانی نوجوان جمعہ کی شام مسجد کے باہر ہولناک چاقو حملے میں جاں بحق ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ برمنگھم کے نواحی علاقے اسمتھیک میں واقع اولڈبری جامع مسجد کے باہر اس وقت پیش آیا، جب نمازی مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے۔