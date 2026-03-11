مشرقِ وسطیٰ کشیدگی: برٹش ایئر ویز کی اہم روٹس کیلئے پروازیں معطل

مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور غیر یقینی صورتِ حال کے باعث برٹش ایئر ویز نے ایک اہم منزل کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔
ایئر لائن کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں جاری عدم استحکام اور مسافروں کی سلامتی کو مدِنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔
برٹش ایئر ویز کا کہنا ہے کہ پروازوں کی معطلی رواں سال کے آخر تک برقرار رہ سکتی ہے، کمپنی نے مسافروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ متاثرہ مسافروں کو متبادل سفری انتظامات یا رقم کی واپسی کے حوالے سے مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔
ایئر لائن حکام کے مطابق وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور خطے میں حالات بہتر ہونے کی صورت میں پروازوں کی بحالی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔
حکام کے مطابق مشرقِ وسطیٰ میں جاری تنازع اور سیکیورٹی خدشات کے باعث کئی بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے بھی اپنے فضائی آپریشنز میں احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔
ماہرین کے مطابق خطے میں جاری کشیدگی عالمی فضائی سفر اور تجارت پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، جس کے باعث مسافروں اور ایئرلائنز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات کے ساتھ برطانوی میڈیا کی جانبداری بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ بات اسلام اور مسلمانوں سے متعلق میڈیا میں شائع مواد پر نظر رکھنے والے ادارے سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ نے اسٹیٹ آف برٹش میڈیا 2025 کے عنوان سے تیار کردہ رپورٹ کے پارلیمنٹری لانچ کے موقع بتائی گئی۔
فرانس میں پاکستانی سفیر ممتاز زہرہ بلوچ نے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تنازع پر کہا کہ یہ وہ دوسری جنگ ہے جس کا آغاز فروری کے آخر میں ہوا، لیکن اس کے بارے میں بہت کم بات کی جا رہی ہے۔ سفیر پاکستان نے افغانستان کی جانب سے دہشتگردوں کی سرپرستی، خواتین کے حقوق، ایران کے بارے میں موقف اور یورپی یونین سے تعلقات پر فرانسیسی میڈیا کو تفصلی انٹرویو میں کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے 28 فروری 2026 سے افغان شہروں پر جوابی کارروائی شروع کی۔