سوئزر لینڈ: پوسٹل سروس بس میں آتشزدگی، 6 افراد ہلاک

سوئزر لینڈ میں مبینہ طور پر ایک شخص نے پوسٹل سروس بس کے اندر خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی جس کے نتیجے میں بس میں سوار 6 مسافر موقع پر ہلاک جبکہ پانچ شدید زخمی ہو گئے۔
برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق مغربی سوئزر لینڈ کے قصبے کیزرز میں شام گئے یہ واقعہ پیش آیا جب گاڑی میں آگ کے شعلے بلند ہوئے۔
عینی شاہدین کے مطابق ایک شخص نے گاڑی کے اندر خود پر پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا لی تاہم پولیس نے اس دعوے کی تاحال تصدیق نہیں کی اور حالات و شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب سوشل میڈیا ویڈیوز میں دکھا گیا ہے کہ کئی میٹر بلند آگ کے شعلوں نے بس کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اور گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوچکی ہے۔
مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات کے ساتھ برطانوی میڈیا کی جانبداری بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ بات اسلام اور مسلمانوں سے متعلق میڈیا میں شائع مواد پر نظر رکھنے والے ادارے سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ نے اسٹیٹ آف برٹش میڈیا 2025 کے عنوان سے تیار کردہ رپورٹ کے پارلیمنٹری لانچ کے موقع بتائی گئی۔
فرانس میں پاکستانی سفیر ممتاز زہرہ بلوچ نے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تنازع پر کہا کہ یہ وہ دوسری جنگ ہے جس کا آغاز فروری کے آخر میں ہوا، لیکن اس کے بارے میں بہت کم بات کی جا رہی ہے۔ سفیر پاکستان نے افغانستان کی جانب سے دہشتگردوں کی سرپرستی، خواتین کے حقوق، ایران کے بارے میں موقف اور یورپی یونین سے تعلقات پر فرانسیسی میڈیا کو تفصلی انٹرویو میں کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے 28 فروری 2026 سے افغان شہروں پر جوابی کارروائی شروع کی۔