سوئزر لینڈ: پوسٹل سروس بس میں آتشزدگی، 6 افراد ہلاک

ہارون مرزا
12 مارچ ، 2026
سوئزر لینڈ میں مبینہ طور پر ایک شخص نے پوسٹل سروس بس کے اندر خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی جس کے نتیجے میں بس میں سوار 6 مسافر موقع پر ہلاک جبکہ پانچ شدید زخمی ہو گئے۔

برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق مغربی سوئزر لینڈ کے قصبے کیزرز میں شام گئے یہ واقعہ پیش آیا جب گاڑی میں آگ کے شعلے بلند ہوئے۔

عینی شاہدین کے مطابق ایک شخص نے گاڑی کے اندر خود پر پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا لی تاہم پولیس نے اس دعوے کی تاحال تصدیق نہیں کی اور حالات و شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔

دوسری جانب سوشل میڈیا ویڈیوز میں دکھا گیا ہے کہ کئی میٹر بلند آگ کے شعلوں نے بس کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اور گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوچکی ہے۔

