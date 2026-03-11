پاکستان دہشتگردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے: عدیل ممتاز کھوکھر

اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ برائے انسانی حقوق کونسل کے 61 ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے نمائندہ خصوصی عدیل ممتاز کھوکھر نے کہا ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو کئی دہائیوں سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے شدید متاثر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر مظہر کی مذمت کرتا ہے۔
عدیل ممتاز کھوکھر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف دہشت گرد حملوں میں واضح اضافہ دیکھا ہے، جو افغانستان میں موجود محفوظ ٹھکانوں سے کیے گئے اور جنہیں بیرونی سرپرستوں اور معاونین کی مدد حاصل تھی۔
ان کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان طالبان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ٹھوس اور قابلِ تصدیق اقدامات کریں تاکہ افغان سر زمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔
پاکستان کے نمائندہ خصوصی عدیل ممتاز کھوکھر نے کہا کہ ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام دہشت گردی کے ناسور کے خلاف بھرپور جدوجہد کے لیے پرعزم ہیں اور دہشتر گردوں کے حامیوں، مددگاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔
عدیل ممتاز کھوکھر نے دو ٹوک خطاب میں تمام حقائق کھول کر بیان کرتے ہوئے دیگر شرکاء کو خاموش کرا دیا۔
مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات کے ساتھ برطانوی میڈیا کی جانبداری بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ بات اسلام اور مسلمانوں سے متعلق میڈیا میں شائع مواد پر نظر رکھنے والے ادارے سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ نے اسٹیٹ آف برٹش میڈیا 2025 کے عنوان سے تیار کردہ رپورٹ کے پارلیمنٹری لانچ کے موقع بتائی گئی۔
فرانس میں پاکستانی سفیر ممتاز زہرہ بلوچ نے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تنازع پر کہا کہ یہ وہ دوسری جنگ ہے جس کا آغاز فروری کے آخر میں ہوا، لیکن اس کے بارے میں بہت کم بات کی جا رہی ہے۔ سفیر پاکستان نے افغانستان کی جانب سے دہشتگردوں کی سرپرستی، خواتین کے حقوق، ایران کے بارے میں موقف اور یورپی یونین سے تعلقات پر فرانسیسی میڈیا کو تفصلی انٹرویو میں کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے 28 فروری 2026 سے افغان شہروں پر جوابی کارروائی شروع کی۔