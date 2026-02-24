آج افطاری میں بنائیں چیز پکوڑے

اپنے افطار دستر خوان کی شان بڑھائیں، آج گھر والوں کے لیے بنائیں مزیدار چیز پکوڑے۔
کاٹیج چیز 1 کپ، بیسن 1 پیالی، انڈہ 1 عدد، چکن کیوب 1 عدد، سرخ مرچ 4 عدد (باریک کٹی ہوئی)، ہری مرچ 6 عدد، ہرا دھنیا حسبِ ضرورت، میٹھا سوڈا 1 چٹکی، دہی 1 چائے کا چمچ، سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ، تیل حسبِ ضرورت، نمک حسبِ ذائقہ۔
ایک پیالے میں بیسن، انڈہ، دہی، میٹھا سوڈا، ہرا دھنیا، ہری مرچ، لال مرچ، سفید زیرہ، چکن کیوب اور نمک ڈال کر نیم گرم پانی کے ساتھ اچھی طرح ملائیں۔
اب اس میں کاٹیج چیز شامل کر دیں، پھر کڑاہی میں تیل گرم کر کے اس آمیزے کے پکوڑے تل لیں، جب پکوڑے گولڈن براؤن ہو جائیں تو نکال کر ٹشو پیپر پر رکھ دیں تاکہ چکنائی جذب ہو جائے۔
چیز سے بنے گرم گرم پکوڑے املی کی چٹنی اور کیچپ کے ساتھ پیش کریں۔
ہانگ کانگ کو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں بلند و بالا عمارتیں، لگژری گاڑیاں اور ارب پتی شخصیات نظر آتی ہیں مگر اسی شہر میں ایک تلخ حقیقت بھی چھپی ہے جہاں ہزاروں لوگ انتہائی تنگ اور غیر معیاری گھروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جنہیں ’کوفِن ہومز‘ کہا جاتا ہے۔