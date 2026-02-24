مسٹر بیسٹ کا خود کو لاحق نایاب آنکھوں کی بیماری سے متعلق انکشاف

دنیا کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر مسٹر بیسٹ (جمی ڈونلڈسن) نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنی دائیں آنکھ سے تقریباً نابینا ہو چکے ہیں۔
حال ہی میں سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے مسٹر بیسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ بہتر طور پر دیکھنے کے لیے مجھے آنکھیں سکیڑنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ کانٹیکٹ لینس لگانے کے باوجود بھی صاف دکھائی نہیں دیتا۔
واضح رہے کہ اپنی صحت سے متعلق صورتِ حال مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے مسٹر بیسٹ نے کھل کر بیماری کا نام نہیں لیا۔
دوسری جانب بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹروں اور ماہرین نے مسٹر بسیٹ کی جانب سے بتائی گئی علامات کو ایک نایاب جینیاتی مرض ’اسٹارگارڈٹ ڈیزیز‘ کا نام دیا ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ بیماری عام طور پر بچپن یا نوجوانی میں شروع ہوتی ہے اور آنکھ کے اس حصے کو متاثر کرتی ہے جو صاف اور مرکزی نظر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
یہ ایک موروثی بیماری ہے جس میں ABCA4 جین کی خرابی کے باعث آنکھ میں زہریلا مادہ جمع ہونے لگتا ہے جس سے آہستہ آہستہ مرکزی بینائی متاثر ہوتی ہے جبکہ اطراف کی نظر اکثر محفوظ رہتی ہے۔
اسٹارگارڈٹ ڈیزیز کی ابتدائی علامات میں آنکھوں کے سامنے مستقل دھند یا سرمئی سائے کا آ جانا، روشنی سے اندھیرے میں جانے پر دیر سے نظر آنا، رنگوں کا مدھم نظر آنا، متاثرہ شخص کا چہرے یا تحریر دیکھتے وقت بار بار آنکھیں سکیڑنا شامل ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ علامات اکثر تھکن یا عام نظر کی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دی جاتی ہیں جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
طبی ماہرین کے مطابق ابھی تک اس بیماری کا مکمل علاج موجود نہیں تاہم جین تھیراپی پر تحقیق جاری ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وٹامن اے کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہو سکتی ہے جبکہ دھوپ میں UV پروٹیکشن چشمہ پہننا ضروری ہے۔
بالی ووڈ کے سینئر اسکرین رائٹر اور بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے والد سلیم خان جو کم درجے کے برین ہیمریج کے بعد اب بھی ممبئی کے لیلا وتی اسپتال میں زیرِ علاج ہیں جبکہ ملک بھر میں مداح ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں اور اسی دوران اداکارہ ڈائیسی شاہ نے ان کی صحت کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ شیئر کی ہے۔
بھارتی ٹیلیویژن اداکارہ دپیکا ککڑ کی صحت کے حوالے سے انکے شوہر اداکار شعیب ابراہیم نے بتایا کہ انکی سرجری کامیاب ہوگئی ہے، بس انھیں تھوڑا درد ہے۔ واضح رہے 39 دپیکا جگر کے کینسر سے نبرد آزما ہیں اور منگل انکی سرجری کی گئی جس کے دوران ایک 13 ایم ایم کا سسٹ نکالا گیا۔