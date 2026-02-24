امریکا کے کسی بھی حملے کو جارحیت سمجھا جائے گا اور سخت جواب دیا جائے گا: ایران

ایران نے امریکا کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں پر اپنے ردِ عمل میں کہا ہے کہ امریکا کے کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔
جنیوا میں جمعرات کو امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہو گا۔
علاوہ ازیں امریکا نے مشرقِ وسطیٰ میں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوجیں تیار کر لی ہیں۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکا کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں پر ردِعمل دیتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ امریکا کے کسی بھی حملے کو جارحیت سمجھا جائے گا اور کوئی بھی ریاست ایسی صورتِ حال میں اپنا دفاع کرنے کے لیے شدید ردعمل کا اظہار کرتی ہے، لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔
واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان عمان کی ثالثی میں منگل کو سوئٹزرلینڈ میں بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہوا ہے اور اب جمعرات کو مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔