پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے معاذ صداقت آب دیدہ ہو گئے

11 مارچ ، 2026
—تصویر بشکریہ سوشل میڈیا

پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے معاذ صداقت آب دیدہ ہو گئے۔

معاذ صداقت والدہ کا ذکر کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ان کے آنسو نکل آئے۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے معاذ صداقت نے کہا کہ مشکل حالات میں والدہ نے کہا تھا کہ ہمارے اچھے دن آئیں گے، آج میرا اچھا دن آگیا، فیملی میں سب نے سپورٹ کیا۔

معاذ صداقت نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی نے فون کر کے مجھے ٹیم میں شامل کرنے کا بتایا تھا۔

سیریز میں کسی کھلاڑی کو ڈراپ نہیں کیا گیا: شاہین آفریدی

پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا ہے کہ سیریز کے لیے کسی کو ڈراپ نہیں کیا گیا ہے۔

پاکستان ون ڈے ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے شامل حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ٹیم میں نام آیا تو ایک خواب سا لگا، پورا ایک دن لگ گیا اس بات کو تسلیم کرنے میں کہ میرا نام ٹیم میں شامل ہے۔

شامل حسین کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی جس سے اعتماد ملا اور کھیل میں نکھار آیا۔

پاکستان ون ڈے ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے عبدالصمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل انجری کے بعد مشکل وقت گزارا۔

عبدالصمد نے کہا کہ اُمید تھی کہ ون ڈے اسکواڈ میں جگہ مل جائے گی، ٹیم کی ضرورت کے مطابق ہر نمبر پر کھیلنے کو تیار ہوں۔

واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے 4 کھلاڑی ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کر رہے ہیں، صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، عبدالصمد اور شامل حسین ون ڈے ڈیبیو کر رہے ہیں۔

