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آسٹریلیا کو پہلی مرتبہ بنگلادیش کے ہاتھوں ون ڈے سیریز میں شکست ہوگئی

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کھیلوں کی خبریں
11 جون ، 2026
آسٹریلیا کو پہلی مرتبہ بنگلادیش کے ہاتھوں ون ڈے سیریز میں شکست ہوگئی

بنگلادیش نے اپنی کرکٹ تاریخ میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دے دی۔ 

ناتجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل آسٹریلوی ٹیم کو بنگلادیش نے دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے زیر کیا۔ 

میرپور ڈھاکا میں کھیلے گئے اس میچ میں آسٹریلیا نے مقررہ 42 اوور میں 8 وکٹوں پر 187 رنز بنائے۔ بنگلادیش نے ڈک ورتھ لیوئس میتھیڈ کے تحت ملنے والا 192 رنز کا ہدف 35 اوور میں پورا کیا۔

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بنگلادیش نے آسٹریلیا کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 86 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔

اس فتح کے ساتھ ہی بنگلادیش نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں ناقابلِ شکست برتری حاصل کرتے ہوئے نظریں وائٹ واش پر جمالیں۔

خیال رہے کہ پہلے ایک روزہ میچ میں بنگلادیش نے آسٹریلیا کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 86 رنز کے مارجن سے شکست دی تھی۔

علم میں رہے کہ آسٹریلیا اور بنگلادیش کی ٹیمیں اسے قبل 4 مرتبہ ون ڈے سیریز میں آمنے سامنے آچکی ہیں اور چاروں مرتبہ آسٹریلیا نے بنگلادیش کو وائٹ واش کیا۔

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