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فیفا ورلڈکپ 2026 کا آغاز، میکسیکو میں افتتاحی تقریب

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کھیلوں کی خبریں
11 جون ، 2026
فوٹو: سوشل میڈیا
فوٹو: سوشل میڈیا

فٹبال کے سب سے بڑے عالمی میلے کی شریک میزبان ملک میکسیکو میں رنگارنگ افتتاحی تقریب ہوئی۔ فٹبال اسٹیڈیم میں شکیرا اور برنا بوائے کی دھماکے دار پرفارمنس نے دنیا بھر میں شائقین فٹ بال کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں میکسیکو میں کھیلے جارہے پہلے میچ سے قبل تین افتتاحی تقریبات میں سے پہلی تقریب میکسیکو میں منعقد کی گئی۔ 

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لیونل میسی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 26 میچز کھیلنے، 2314 منٹس میدان میں گزارنے اور بطور کپتان سب سے زیادہ میچز کھیلنے کا عزاز رکھتے ہیں، جس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔

تقریب کے دوران شکیرا اور برنا بوائے نے ورلڈکپ کا آفیشل نغمہ ڈائی ڈائی گایا، شکیرا کی اینٹری سے قبل روایتی انداز میں رقص کے ساتھ میکسیکو میں ورلڈ کپ کو خوش آمدید کہا گیا۔

میکسکن بینڈ مانا، وینزویلا کے ڈینی اوشین اور جے بالوین نے بھی افتتاحی تقریب میں پرفارم کیا۔

ورلڈ کپ فٹبال کا افتتاحی میچ میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہیں۔ 

خیال رہے کہ ورلڈ کپ کے مشترکہ میزبان کینیڈا اور امریکا میں بھی پہلے میچ سے قبل افتتاحی تقریب ہوگی۔

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