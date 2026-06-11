 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ورلڈ کپ میں بےخوف اور مثبت کرکٹ کھیلیں گے: مینٹور پاکستان ویمنز ٹیم

عتیق الرحمان
تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
11 جون ، 2026
مینٹور پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم وہاب ریاض - فوٹو: فائل
مینٹور پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم وہاب ریاض - فوٹو: فائل

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے مینٹور وہاب ریاض نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں بےخوف اور مثبت کرکٹ کھیلیں گے۔ تیاری اور محنت پر یقین رکھیں گے تو نتائج ہمارے حق میں آئیں گے۔

وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ گروپ میں ٹورنامنٹ کی مضبوط ترین ٹیمیں شامل ہیں، ایونٹ کا آغاز اچھے انداز میں کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔

ویمن ٹی20 ورلڈکپ وارم اپ میچ، اسکاٹ لینڈ نے بھی پاکستان کو شکست دی

ڈربی میں کھیلے گئے میچ میں اسکاٹ لینڈ ویمن نے پہلے بیٹنگ کی جس نے مقررہ اوورز میں پانچ وکٹ پر 187رنز اسکور کیے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیمی فائنل تک رسائی پاکستان ویمنز ٹیم کا حقیقت پسندانہ ہدف ہے، انگلینڈ کی کنڈیشنز سے ہم آہنگ ہوچکے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ورلڈکپ وہ اسٹیج ہے جہاں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پاکستان ویمنز ٹیم ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید