مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیراعلیٰ فاروق عبداللّٰہ مبینہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے

مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیراعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما ڈاکٹر فاروق عبداللّٰہ مبینہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللّٰہ شادی میں شریک تھے جہاں ان پر انتہائی قریب سے ایک شخص نے پستول سے گولی چلانے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی اہلکار نے بروقت اس شخص کو روک کر ڈاکٹر فاروق عبداللّٰہ کو بچالیا۔
ملزم کو قابو کرکے گرفتار کرلیا گیا، واقعہ میں کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا۔ ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔
مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللّٰہ نے اپنے والد کی جان بچنے پر اللّٰہ کا شکر ادا کیا ہے۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔