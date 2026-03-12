مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیراعلیٰ فاروق عبداللّٰہ مبینہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے

12 مارچ ، 2026

مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیراعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما ڈاکٹر فاروق عبداللّٰہ مبینہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللّٰہ شادی میں شریک تھے جہاں ان پر انتہائی قریب سے ایک شخص نے پستول سے گولی چلانے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی اہلکار نے بروقت اس شخص کو روک کر ڈاکٹر فاروق عبداللّٰہ کو بچالیا۔

ملزم کو قابو کرکے گرفتار کرلیا گیا، واقعہ میں کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا۔ ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔

مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللّٰہ نے اپنے والد کی جان بچنے پر اللّٰہ کا شکر ادا کیا ہے۔

