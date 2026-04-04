مارکیٹس جلد بند کرنے کی تجویز زیر غور ہے، وزیر پیٹرولیم

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ملکی لیڈر شپ مارکیٹس کو جلد بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اگر یہ فیصلہ نافذ ہوا تو صرف شادی ہال اور ریسٹورنٹس 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔
پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے میٹنگز کے لیے بیرون ملک جارہے ہیں۔ وزیر خزانہ ان اداروں کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا معاشی دھچکا آرہا ہے۔ ہمیں پورے معاشی فریم ورک کا جائزہ لینا پڑے گا۔
علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے مشکل وقت میں 3.5 ارب ڈالرز کے ڈپازٹ پاکستان میں رکھوائے تھے۔ اگر کوئی اپنے پیسے واپس مانگتا ہے تو اُس کے تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ قطر سے گیس کی سپلائی بند ہونے کے بعد مقامی فیلڈز سے فوری طور پر 400 سے 500 ایم ایم سی ایف ڈی کی فراہمی شروع کر دی ہے۔