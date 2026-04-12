 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کراچی، کورنگی شاہ فیصل پل پر ٹریفک جام کیوں ہوا؟ تفصیل سامنے آگئی

DS
دانیال سید
تازہ ترین
قومی خبریں
12 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
کراچی کے علاقے کورنگی شاہ فیصل پل پر ٹریفک جام واقعے کی تفصیل سامنے آگئی۔

پولیس حکام کے مطابق گزشتہ رات ایک کار سوار کے رنگ وے سے پل پر آنے سے ٹریفک جام ہوا۔

کار سوار کے مطابق پل پر ڈاکو موجود تھے، جو شہریوں سے واردات کر رہے تھے، جن کو دیکھ کر گاڑی واپس موڑ لی۔

پولیس حکام کے مطابق ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور ملزمان کو دیکھ کر ہوائی فائرنگ بھی کی۔

پولیس حکا م کے مطابق ملزمان پولیس کو دیکھ کر فرار ہوگئے تاہم ڈکیتی سے متعلق کسی شہری نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا ہے۔

دوسری طرف متاثرہ افراد نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی، جس میں مسلح ڈاکوؤں سے متاثر ہونے والے کئی شہریوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔

