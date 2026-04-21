لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں ناقابلِ قبول ہیں: وزیرِ خارجہ بیلجیئم میکسم پریوٹ

بیلجیئم کے وزیرِ خارجہ میکسم پریوٹ نے لبنان میں اسرائیل کی کارروائیوں کو مکمل طور پر ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللّٰہ کے ابتدائی حملوں کی مذمت بھی ضروری ہے۔
جاری کیے گئے بیان میں بیلجیئم کے وزیرِ خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اللّٰہ ایران سے یکجہتی کے باعث لبنان کو ایک ایسی جنگ میں لے آئی ہے جو لبنان نہیں چاہتا تھا۔
اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ لبنان میں اسرائیل کے غیر متناسب اور بلاتفریق ردِعمل کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔