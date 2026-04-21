ٹرمپ کی اسلام آباد مذاکرات میں شرکت متوقع: برطانوی میڈیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی صورت میں پاکستان میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے راؤنڈ 2 میں امریکی صدر کی ذاتی یا ورچوئل طور پر شرکت متوقع ہے۔
رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر مذاکرات رواں ہفتے اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی بدھ کو ختم ہو جائے گی جبکہ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس میں توسیع کا امکان نہیں ہے۔
ادھر امریکا نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات پاکستان میں طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے، حالانکہ ایران نے حالیہ دنوں میں آبنائے ہرمز میں ایرانی جہاز کی امریکی قبضے میں لیے جانے کے بعد مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔
دوسری جانب رائٹرز کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ تہران مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے مثبت غور کر رہا ہے، تاہم غیر یقینی صورتِ حال برقرار ہے، حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔