 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ٹرمپ کی اسلام آباد مذاکرات میں شرکت متوقع: برطانوی میڈیا

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
21 اپریل ، 2026
—فائل فوٹو
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی صورت میں پاکستان میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں۔

برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے راؤنڈ 2 میں امریکی صدر کی ذاتی یا ورچوئل طور پر شرکت متوقع ہے۔

رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر مذاکرات رواں ہفتے اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔

مذاکرات میں شرکت پر مثبت انداز میں غور، حتمی فیصلہ نہیں کیا: سینئر ایرانی عہدیدار

ایرانی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران اپنی شرکت کو

واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی بدھ کو ختم ہو جائے گی جبکہ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس میں توسیع کا امکان نہیں ہے۔

ادھر امریکا نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات پاکستان میں طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے، حالانکہ ایران نے حالیہ دنوں میں آبنائے ہرمز میں ایرانی جہاز کی امریکی قبضے میں لیے جانے کے بعد مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔

دوسری جانب رائٹرز کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ تہران مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے مثبت غور کر رہا ہے، تاہم غیر یقینی صورتِ حال برقرار ہے، حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید