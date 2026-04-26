اسرائیل نے نام نہاد صومالی لینڈ میں اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا

26 اپریل ، 2026
فوٹو: اسرائیلی میڈیا
افریقہ میں صومالیہ سے علیحدگی اختیار کرکے علیحدہ ریاست کا اعلان کرنیوالے نام نہاد صومالی لینڈ میں اسرائیل نے اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا ہے، چند ماہ قبل اسرائیل کی جانب سے اسے تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔

جس ملک کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، اسرائیل نے کرلیا

اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو نے آج اعلان کیا کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے۔

اسرائیلی وزارتِ خارجہ کے مطابق مائیکل لوٹم کو صومالی لینڈ کے لیے اسرائیل کا سفیر نامزد کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت افریقہ کے لیے اقتصادی امور کے خصوصی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔

مائیکل لوٹم اس سے قبل کینیا، آذربائیجان اور قازقستان میں بھی اسرائیلی سفیر رہ چکے ہیں۔

پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی مذمت

ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد ریاستِ فلسطین کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔

یاد رہے کہ اسرائیل نے دسمبر 2025 میں نام نہاد صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کیا تھا، اور ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا تھا۔

صومالی لینڈ نے 1991 میں آزادی کا اعلان کیا تھا، لیکن کسی بھی ملک نے اب تک اسے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا۔ تاہم، برطانیہ، ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات سمیت چند ممالک نے وہاں رابطہ دفاتر قائم رکھے ہیں۔

