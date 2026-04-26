کامونکی سے گرفتار انسانی اسمگلر کا 16 لاپتہ پاکستانیوں کو لیبیا پہنچانے کا اعتراف

26 اپریل ، 2026
کامونکی سے گرفتار انسانی اسمگلر نے رواں ماہ تارکین وطن کی کشتی حادثے میں لاپتہ 16 پاکستانیوں کو لیبیا پہنچانے کا اعتراف کرلیا۔

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے کامونکی میں کارروائی کی اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار کیا۔

دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ 5 اپریل کو بھی 105 تارکین وطن کی کشتی لیبیا سے روانہ کی، جو اٹلی کے قریب سمندر میں الٹ گئی۔

ملزم نے اعتراف کیا کہ حادثے میں 70 افراد لاپتہ ہوئے تھے، جن میں سے 16 پاکستانی تھے۔

گرفتار ملزم پاکستان سے 40 افراد کو لے کر لیبیا گیا تھا، لاپتہ ہونے والے زیادہ تر افراد اسی ملزم کے ذریعے وہاں پہنچے تھے۔

ایف آئی اے حکام نے کہا کہ گروہ میں شامل دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جارہی ہیں۔

