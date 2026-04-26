ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ مسقط کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے

ایاز اکبر
26 اپریل ، 2026
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ مسقط کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سلطنت عمان کے دورے کے بعد ماسکو روانگی کی بجائے واپس پاکستان پہنچ گئے۔

ایرانی حکام نے کہا ہے کہ عباس عراقچی دورہ پاکستان کے بعد روس جائیں گے۔

عباس عراقچی کا قطر، سعودی عرب، مصر اور فرانس کی قیادت سے ٹیلیفونک رابطہ

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطرکے وزیراعظم، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا طیارہ بھی تہران سے اسلام آباد پہنچ رہا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کچھ گھنٹے قیام کے بعد ماسکو روانہ ہونگے۔

اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی قیام امن کےلیے کوششوں کو خیر مقدم کہہ اور پاکستان کے دورے کو نہایت سود مند قرار دے چکے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابلِ عمل فریم ورک کے حوالے سے موقف پیش کیا۔

عباس عراقچی نے امن کیلئے ایران کی شرائط پاکستان کو پیش کردیں

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امن کےلیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کردیں۔

ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ امریکا واقعی سفارت کاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں؟

ایرانی وزیر خارجہ عباس نے دورۂ اسلام آباد میں وزیرِ اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید