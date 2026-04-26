 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

عباس عراقچی کا قطر، سعودی عرب، مصر اور فرانس کی قیادت سے ٹیلیفونک رابطہ

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
26 اپریل ، 2026
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطر کے وزیراعظم، سعودی عرب، فرانس اور مصر کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔

عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے اسلام آباد پہنچنے سے قبل قطری وزیراعظم، سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، فرانس کے ژاں نول باروٹ اور مصر کے بدر عبد العاطی کے ساتھ سفارتی کوششوں پر بات کی۔

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ مسقط کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سلطنت عمان کے دورے کے بعد ایک با پھر پاکستان پہنچیں گے۔

دوران گفتگو جنگ بندی سے متعلق پیشرفت اور اس کے استحکام کے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر امریکا اور ایران کے مذاکرات پر مشاورت کی گئی، ساتھ ہی خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔

عباس عراقچی نے یورپ کے تعمیری کردار پر زور دیا جبکہ فرانس نے سفارتکاری اور مذاکرات جاری رکھنے کی حمایت کا اعادہ کیا۔

چاروں ممالک کی قیادت نے ایران پر جنگ بندی کے تسلسل کو برقرار رکھنے، مذاکراتی راستے پر قائم رہتے ہوئے مشاورت بڑھانے پر زور دیا۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید