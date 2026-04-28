کراچی: پرانا گولیمار میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق

کراچی کے علاقے پاک کالونی، پرانا گولیمار میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، مقتول کی شناخت 22 سال کے مزمل کے نام سے ہوئی، پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کو گینگ وار گروپ نے نشانہ بنایا۔
پولیس کے مطابق پاک کالونی میں فائرنگ سے مزمل نامی نوجوان جاں بحق ہوگیا، مقتول کو تین موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کرکے قتل کیا، جائے وقوعہ سے گولیوں کے 5خول ملے ہیں۔
پولیس کے مطابق مقتول کے قتل میں پاک کالونی کا گینگ وار کاشف ڈاڈا گروپ ملوث ہے، اس ہی گروپ نے مزمل کو 6 ماہ قبل اغوا کیا تھا اور پھر تشدد کرکے چھوڑ دیا تھا۔
مقتول پر گینگ وار کاشف ڈاڈا گروپ کا الزام تھا کہ وہ اس کے مخالفین کے لئے کام کرتا ہے اور ان سے متعلق خبریں مخالف گروپ کو پہنچاتا ہے۔