50 سال سے کم عمر افراد میں 11 اقسام کے کینسر میں تشویشناک اضافہ، نئی تحقیق میں انکشاف

01 مئی ، 2026
---فائل فوٹو
برطانیہ کے تحقیقی اداروں کی ایک حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 20 سے 49 سال کی عمر کے افراد میں 11 اقسام کے کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ موٹاپا قرار دی جا رہی ہے۔

تحقیق کے مطابق جن کینسرز میں اضافہ دیکھا گیا ہے ان میں آنتوں، چھاتی، تھائرائیڈ، جگر، لبلبہ (پینکریاز)، اووری سمیت دیگر اقسام شامل ہیں، جبکہ آنتوں اور چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ عام پایا گیا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا اس اضافے کی سب سے بڑی اور مستقل وجہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔

13 اقسام کے کینسر اور موٹاپے کے درمیان تعلق کا انکشاف

اس حوالے سے تحقیق میں پتہ چلا کہ کینسر کے علاج کا آغاز کرنے والے آدھے سے زیادہ مریضوں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی موٹاپے کی تاریخ رہی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ آنتوں اور اووری کے کینسر خاص طور پر 50 سال سے کم عمر افراد میں بڑھ رہے ہیں، جبکہ دیگر کینسرز بڑی عمر کے افراد میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کینسر اب بھی زیادہ تر بڑی عمر کے افراد میں ہی پایا جاتا ہے۔

سائنسدان دیگر ممکنہ وجوہات جیسے انتہائی پراسیسڈ خوراک، اینٹی بایوٹکس کا زیادہ استعمال، فضائی آلودگی اور آنتوں کے بیکٹیریا میں تبدیلیوں پر بھی تحقیق کر رہے ہیں، تاہم ان عوامل کے حوالے سے شواہد ابھی محدود ہیں۔

ماہرین نے اس رجحان کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے، جبکہ صحت مند وزن برقرار رکھنے، باقاعدہ ورزش کرنے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کو کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے۔

