50 سال سے کم عمر افراد میں 11 اقسام کے کینسر میں تشویشناک اضافہ، نئی تحقیق میں انکشاف

برطانیہ کے تحقیقی اداروں کی ایک حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 20 سے 49 سال کی عمر کے افراد میں 11 اقسام کے کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ موٹاپا قرار دی جا رہی ہے۔
تحقیق کے مطابق جن کینسرز میں اضافہ دیکھا گیا ہے ان میں آنتوں، چھاتی، تھائرائیڈ، جگر، لبلبہ (پینکریاز)، اووری سمیت دیگر اقسام شامل ہیں، جبکہ آنتوں اور چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ عام پایا گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا اس اضافے کی سب سے بڑی اور مستقل وجہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آنتوں اور اووری کے کینسر خاص طور پر 50 سال سے کم عمر افراد میں بڑھ رہے ہیں، جبکہ دیگر کینسرز بڑی عمر کے افراد میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کینسر اب بھی زیادہ تر بڑی عمر کے افراد میں ہی پایا جاتا ہے۔
سائنسدان دیگر ممکنہ وجوہات جیسے انتہائی پراسیسڈ خوراک، اینٹی بایوٹکس کا زیادہ استعمال، فضائی آلودگی اور آنتوں کے بیکٹیریا میں تبدیلیوں پر بھی تحقیق کر رہے ہیں، تاہم ان عوامل کے حوالے سے شواہد ابھی محدود ہیں۔
ماہرین نے اس رجحان کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے، جبکہ صحت مند وزن برقرار رکھنے، باقاعدہ ورزش کرنے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کو کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے۔
ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے کہ بے بسی کا احساس دراصل دائمی درد، مستقل تکلیف یا بیماری کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ محققین کے مطابق وہ لوگ جو ذہنی طور پر تکلیف کے سامنے ہتھیار ڈال کر ذہنی طور پر شکست تسلیم کرتے ہیں، جسے طبی اصطلاح میں سماجی شناخت کھونا کہا جاتا ہے۔
وفاقی وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال کی سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کنگ سلمان اسپتال کا قیام دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کی مضبوط علامت ہوگا، یہ منصوبہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیےسعودی عرب کے عزم کا مظہر ہے۔