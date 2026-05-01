 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جنوبی کوریا: سڑک پر گھومتے بھیڑیے کی اے آئی تصویر شیئر کرنا شہری کو مہنگا پڑ گیا

تازہ ترین
دلچسپ و عجیب
01 مئی ، 2026
تصویر سوشل میڈیا۔
تصویر سوشل میڈیا۔

جنوبی کوریائی شہری کو سڑک پر گھومتے بھیڑیے کی اے آئی سے بنی تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جنوبی کوریا میں ایک شخص کو سڑک پر گھومتے بھیڑیے کی جعلی تصویر بنانے کے جرم میں 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

واضح طور پر ناقص اے آئی تصاویر سے لے کر انتہائی حقیقی نظر آنے والی تصویروں تک، لاکھوں لوگ روزانہ مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل تصاویر بناتے ہیں۔ 

ایسے پلیٹ فارمز میں حفاظتی پابندیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ بظاہر بے ضرر تخلیقات بھی سنگین نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال شہر کی سڑکوں پر چلتے بھیڑیے کی بظاہر معصوم سی یہ تصویر ہے۔

تربوز کو بھاری چھرے سے کاٹنے کے دوران میز ٹوٹ گئی، ویڈیو وائرل

جنوبی کوریا کے شہر ہونگ سونگ گن میں گزشتہ ہفتے ایک کچن میں پیش آنیوالے ایک دلچسپ لیکن پرمزاح واقعہ پیش آیا جسکی ایک سوشل میڈیا صارف جنسونگ کم نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔

ویسے تو کوئی بھی اے آئی پروگرام استعمال کر کے اس سے کہیں زیادہ خطرناک تصاویر بنا سکتا ہے، لیکن 40 سالہ جنوبی کوریائی شخص کو یہ تصویر کافی مہنگی پڑ گئی، اسے پانچ سال قید اور 6,700 ڈالر جرمانے کا سامنا ہے۔

شہر میں گھومتے ہوئے ایک بھیڑیے کی حقیقت سے قریب تر تصویر بنانے کے لیے ٹیکسٹ پرامپٹ استعمال کرنا اور اسے آن لائن پوسٹ کرنا بظاہر جرم نہیں لگتا، لیکن اگر واقعی کوئی بھیڑیا آزاد گھوم رہا ہو تو کیا ہوگا؟

شوقیہ بریڈرز نے مرغی کے انڈے کے برابر تربوز اُگا لیا

بریڈر ڈیلی نی ریپٹس کے مطابق یہ ننھے تربوز ذائقے میں میٹھے ہیں، ان کا گودا سرخ یا نارنجی ہے اور سختی بھی برقرار ہے تاکہ انہیں آسانی سے سنبھالا جا سکے۔

جنوبی کوریائی حکام کے مطابق اے آئی سے تبدیل شدہ تصویر نے بھیڑیے کو تلاش کرنے کے دوران پولیس اور فائر فائٹرز کی عوام کے تحفظ سے متعلق بنیادی ذمہ داریوں میں نمایاں خلل پڑا۔ انتظامیہ نے پرائمری اسکولز کو بند کیا اور مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے خصوصی ہنگامی ٹیمیں تعینات کیں۔ 

جب تک یہ بات سامنے آئی کہ اس بڑے آپریشن کا سبب بننے والی تصویر جعلی تھی، تب تک کافی نقصان ہو چکا تھا۔ بالآخر پولیس نے اس شخص کو گرفتار کرلیا، جس نے یہ اے آئی تصویر بنائی تھی، اس کا کہنا ہے کہ یہ محض تفریح کے لیے بنائی تھی۔

دلچسپ و عجیب سے مزید