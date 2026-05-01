معرکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی، عطاءاللّٰہ تارڑ

وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللّٰہ تارڑ نے کہا ہے کہ معرکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی، ملک کا وقار بلند ہوا۔
اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج ہم بنیان مرصوص کی عظیم فتح کا جشن منانے کےلیے اکٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی سلامتی ہمیں ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے۔
عطاءاللّٰہ تارڑ نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بے شمار قربانیاں دیں۔
انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شاندار اسٹریٹجی بنائی، بھارتی جہاز ملبے کا ڈھیر بن گئے، بھارتی اینکرز کے چہرے اتر گئے، ہماری فضائیہ نے بھارت کے رافیل کو ڈھیر کردیا۔
عطاءاللّٰہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے چند ہی گھنٹوں میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کردیا، پاکستان نے سفارتی اور جنگی سطح پر شاندار کامیابی حاصل کی، پاکستانی بہادر قوم ہے اور اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔