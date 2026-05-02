کراچی: اسنیپ چیکنگ کے دوران پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی کرنے والا نوجوان شخصی ضمانت پر رہا

کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں اسنیپ چیکنگ کے دوران پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی کرنے والے مبینہ ملزم کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق مبینہ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے عدالت میں حاضر ہونا ہو گا۔
گزشتہ روز ڈیفنس میں اسنیپ چیکنگ کے دوران گاڑی روکنے پر خاتون پولیس افسر کے بیٹے نے پولیس افسر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔
ڈیفنس میں جعلی نمبر پلیٹ لگی گاڑی روکنے پر ملزم نے پولیس سے بدکلامی کی تھی اور گارڈز کے ساتھ پولیس افسر پر حملہ کیا اور گالیاں بکی تھیں۔
ڈی آئی جی ساؤتھ نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی کلفٹن کو انکوائری افسر مقرر کیا تھا۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔