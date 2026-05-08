دنیا کا مہنگا ترین اپارٹمنٹ 55 کروڑ ڈالر میں فروخت

08 مئی ، 2026
دنیا کا سب سے مہنگا اپارٹمنٹ 55 کروڑ ڈالر سے زائد (تقریباً 154 ارب پاکستانی روپے) میں فروخت ہوگیا۔

مغربی یورپ کے موناکو میں واقع یہ اپارٹمنٹ یوکرین کے ارب پتی نے خریدار ہے، جو رینزو نامی عمارت میں ہے۔

مہنگے ترین اپارٹمنٹ کی مالیت 471 ملین یورو اور 554 ملین ڈالر ہے، جس نے رہائشی جائیداد کی تاریخ کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ ایک شاندار پینٹ ہاؤس ہے، پانچ منزلوں میں مشتمل اس رہائش گاہ میں 21 کمرے، نجی سوئمنگ پول شامل ہے۔

رپورٹ کے مطابق 50 کروڑ ڈالر سے زائد میں فروخت کیے گئے اپارٹمنٹ میں جکوزی، جدید ٹیکنالوجی اور بحیرہ روم کے دلکش مناظر شامل ہیں۔

ماہرین کے مطابق یہ خریداری اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا بھر میں الٹرا لگژری رئیل اسٹیٹ مارکیٹ مسلسل تیزی سے بڑھ رہی ہے۔

موناکو دنیا کے مہنگے ترین رئیل اسٹیٹ مارکٹس میں شمار ہوتا ہے، یہ ڈیل سابقہ عالمی ریکارڈ سے کہیں زیادہ مہنگی ثابت ہوئی ہے۔

