اہلیہ نے آج تک میرے لیے چائے کا ایک کپ نہیں بنایا، انوپم کھیر

29 مئی ، 2026
فوٹو: فائل
بالی ووڈ کے سینئر اداکار انوپم کھیر نے حال ہی میں اپنی اہلیہ کرن کھیر کے بارے میں ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے۔

سینئر اداکار کا کہنا ہے کہ ان کی شادی کو 41 سال ہو چکے لیکن اہلیہ نے آج تک ان کے لیے چائے کا ایک کپ نہیں بنایا کیونکہ وہ کھانا پکانا نہیں جانتیں۔

انوپم کھیر اور کرن کھیر کی دوستی 1985 میں شادی میں بدل گئی تھی۔ دونوں اپنی سابقہ زندگیوں اور رشتوں کے ٹوٹنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے۔ انہوں نے مالی اور جذباتی مشکلات کا بھی سامنا کیا اور 2020ء میں کرن کھیر کی کینسر کی تشخیص نے ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ 

سر پر بال لگانے کیلئے رقم کی پیشکش ہوئی، میں نے انکار کردیا تھا، انوپم کھیر

بالی ووڈ کے سینئر اداکار انوپم کھیر نے جب1981 میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو انکے سر پر بال نہیں تھے دوسرے لفظوں وہ گنجے تھے اور بہت سے لوگوں نے ان کے اداکار بننے کے خواب پر سوال اٹھائے۔ تاہم بعد میں انہوں نے دل والے دلہنیا لے جائیں گے، ہم آپ کے ہیں کون اور دی کشمیر فائلز جیسی کامیاب فلموں میں کام کرکے اس سوال کا جواب دیا۔

ایک حالیہ انٹرویو میں انوپم نے بتایا کہ وہ امریکا میں این بی سی سیریز نیو ایمسٹرڈیم میں کام کر رہے تھے اور ایک کامیاب بین الاقوامی کیریئر بنا رہے تھے میرے پاس پانچ سال کے لیے پانچ سیزن کا کنٹریکٹ تھا اور مجھے کافی زیادہ پیسے مل رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں کرن کھیر کی بیماری کا علم ہوا، انہوں نے فوراً شو چھوڑ کر بھارت واپس جانے کا فیصلہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت جسمانی طور پر تو اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں یہی اطمینان تھا کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ انوپم کے مطابق، چاہے ان کے درمیان کبھی اختلاف ہو، لیکن مشکل وقت میں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 

انہوں نے کہا کہ انہوں نے زندگی میں زیادہ پرسکون رہنا سیکھ لیا ہے، جبکہ کرن کھیر نسبتاً زیادہ جذباتی اور ہائپر ہیں۔

میرے فالوورز کیوں کم ہو رہے ہیں؟ بھارتی اداکار کا ایلون مسک سے سوال

بالی ووڈ کے سینئر اور ورسٹائل اداکار انوپم کھیر نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 15 دنوں میں سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر ان کے 9 لاکھ سے زائد فالوورز کم ہو چکے ہیں۔

انوپم کھیر نے بتایا کہ ان کے گھر میں جہاں وہ دونوں اور انکا بیٹا سکندر کھیر رہتے ہیں، کوئی سخت روایتی خاندانی اصول نہیں ہیں۔ ان کے مطابق کرن کھیر کو کھانا پکانا بالکل نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ انڈا بھی نہیں ابال سکتیں۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ کرن ایک دن ان کے لیے چائے بنائیں۔

انوپم کھیر نے کہا کہ اہلیہ ان سے زیادہ صاف گو اور واضح شخصیت کی مالک ہیں، جبکہ وہ خود نسبتاً زیادہ سفارتی انداز رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق کرن ہمیشہ سچ بولتی اور جو بات دل میں ہو وہی کہہ دیتی ہیں۔

اولاد نہ ہونے کا دکھ ہے، 50 کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ خلا محسوس ہوا، انوپم کھیر

بالی ووڈ کے سینئر اور ورسٹائل اداکار انوپم کھیر اپنی اہلیہ کیرون کھیر سے اپنی اولاد نہ ہونے کا دکھ محسوس کرتے ہیں، انکے مطابق انھیں اپنے بے اولاد کا خلا 50 برس کی عمر کو پہنچنے پر محسوس ہونا شروع ہوا۔

کرن کھیر کی پہلی شادی 1979 میں بزنس مین گوتم بیری سے ہوئی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا اداکار سکندر کھیر ہے۔ بعد میں 1985 میں ان کی طلاق ہوگئی۔ 

دوسری طرف انوپم کھیر کی پہلی شادی مدھو مالتی کپور سے ہوئی، لیکن وہ شادی بھی مختصر مدت میں ختم ہوگئی۔ بعد ازاں، انوپم اور کرن کھیر نے اگست 1985 میں شادی کی۔

