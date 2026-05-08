 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

آئی ٹی ایف چیمپئن شپ، محمد شعیب سنگلز کے سیمی فائنل میں

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
08 مئی ، 2026
فائل فوٹو، محمد شعیب
فائل فوٹو، محمد شعیب

اسلام آباد میں جاری آئی ٹی ایف چیمپئن شپ میں محمد شعیب سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔

آئی ٹی ایف چیمپئن شپ لیگ ٹو میں پاکستان کے محمد شعیب نے شاندار کارکردگی پیش کی، وہ سنگلز ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔

انہوں نے ترکیہ کے کریم یلماز کو سخت مقابلے کے بعد 4-6 اور 6-7(9) سے شکست دی۔

دیگر کوارٹر فائنلز میں سوئیڈن کے آروڈ نورڈکوسٹ، روس کے نکیتا ایانین اور اٹلی کے ایڈورڈو چیری شامل ہیں۔

دوسری جانب ڈبلز سیمی فائنل میں پاکستان کے مزمل مرتضیٰ اور ان کے ساتھی گریگوری لوماکن کو روس کی جوڑی آندرے کونیتسن اور نکیتا ایانین کے ہاتھوں 4-6، 4-6 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

ترکیہ کی جوڑی مرت ناجی ترکیر اور ملیح اناواتان نے ڈبلز فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید