مشین چلتی ہے تو خراب بھی ہوتی ہے، فاسٹ بولرز کی باڈی کو آرام ملے گا تو جان بھی لگے گی، شاہین شاہ آفریدی

29 مئی ، 2026
فوٹو: پی سی بی
پاکستان ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کا کہنا ہے پاکستان کے تمام فاسٹ بولر اپنی اسپیڈ پر سوچ رہے ہیں، مشین چلتی ہے تو خراب بھی ہوتی ہے فاسٹ بولرز کی باڈی کو آرام ملے گا تو جان بھی لگے گی۔

راولپنڈی میں شاہین شاہ ٓفریدی نے پریس کانفرنس میں صحافی کو جواب دیا کہ وہ ان کیلئے 200 کی اسپیڈ سے بولنگ کریں گے۔

شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ ہر کھلاڑی کو اپنے کھیل میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے بھی کھلاڑیوں سے بات کی ہوگی، ہمارے لیے ہر کھلاڑی اہم ہے، سیلکٹرز کی کوشش ہے کہ نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع دیے جائیں۔

انہوں نے کہا کہ بابر اعظم نے پی ایس ایل میں اچھی کارکردگی دکھائی، آسٹریلیا کے خلاف ہماری اچھی تیاری ہے، امید ہے بابر اعظم اسی طرح پرفارم کرتے رہیں گے، بابر اعظم پاکستان کی ون ڈے کرکٹ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کپتان جوش انگلس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مہمان نوازی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اسی لیے انہیں پاکستان آنا پسند بھی ہے پاکستان کے ساتھ سیریز اچھی ہوگی۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، ون ڈے ٹرافی کی شاندار رونمائی بھی کی گئی۔

