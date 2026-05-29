پاکستان کے لوگ بہت اچھے اور بےحد مہمان نواز ہیں، آسٹریلین کپتان

29 مئی ، 2026
فوٹو: پی سی بی
آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کپتان جوش انگلس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت اچھے اور بے حد مہمان نواز ہیں۔

راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ پاکستان کی مہمان نوازی ہمیشہ اچھی رہی ہے اس وجہ سے انہیں یہاں آنا پسند ہے۔

مشین چلتی ہے تو خراب بھی ہوتی ہے، فاسٹ بولرز کی باڈی کو آرام ملے گا تو جان بھی لگے گی، شاہین شاہ آفریدی

راولپنڈی میں شاہین شاہ ٓفریدی نے پریس کانفرنس میں صحافی کو جواب دیا کہ وہ ان کیلئے 200 کی اسپیڈ سے بولنگ کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ گرم موسم میں کرکٹ کھیلنا ہمیشہ چیلجنگ ہوتا ہے لیکن اچھی بات ہے میچز جب شروع ہوں گے تو موسم بہتر ہونا شروع ہوجاتا ہے۔

جوش انگلس کا کہنا ہے کہ پاکستان مضبوط ٹیم ہے انہیں آسان نہیں لیا جاسکتا۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا ، ون ڈے ٹرافی کی شاندار رونمائی بھی کی گئی۔

