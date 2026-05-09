 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

شاہین آفریدی کا بڑا اعزاز، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 100 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
09 مئی ، 2026
---فائل فوٹو
---فائل فوٹو

شاہین شاہ آفریدی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شاندار سنگِ میل عبور کرتے ہوئے تاریخ رقم کر دی۔

بنگلا دیش کے خلاف ڈھاکا میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی تاریخ میں 100 وکٹیں مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے۔

شاہین شاہ آفریدی نے یہ اعزاز بنگلا دیشی اوپنر محمود الحسن جوئے کو آؤٹ کر کے حاصل کیا۔

بنگلادیش کے خلاف ٹیسٹ میں اذان اویس اور عبداللّٰہ فضل کا ڈیبیو، کیپ مل گئی

بنگلادیش کے خلاف سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں اذان اویس اور عبداللّٰہ فضل کو ٹیسٹ کیپ دے دی گئی۔

26 سالہ فاسٹ بولر اس کے ساتھ ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 100 وکٹیں لینے والے مجموعی طور پر 19 ویں بولر بھی بن گئے۔

دوسری جانب پہلے ٹیسٹ کے ابتدائی روز نجم الحسن شانتو کی شاندار سنچری اور مومن الحق کی نصف سنچری نے بنگلا دیش کو مضبوط پوزیشن دلا دی۔

میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دن کے اختتام پر 85 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے، مشفیق الرحیم 48 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ لٹن داس 8 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید