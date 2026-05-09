شاہین آفریدی کا بڑا اعزاز، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 100 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے

شاہین شاہ آفریدی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شاندار سنگِ میل عبور کرتے ہوئے تاریخ رقم کر دی۔
بنگلا دیش کے خلاف ڈھاکا میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی تاریخ میں 100 وکٹیں مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے۔
شاہین شاہ آفریدی نے یہ اعزاز بنگلا دیشی اوپنر محمود الحسن جوئے کو آؤٹ کر کے حاصل کیا۔
26 سالہ فاسٹ بولر اس کے ساتھ ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 100 وکٹیں لینے والے مجموعی طور پر 19 ویں بولر بھی بن گئے۔
دوسری جانب پہلے ٹیسٹ کے ابتدائی روز نجم الحسن شانتو کی شاندار سنچری اور مومن الحق کی نصف سنچری نے بنگلا دیش کو مضبوط پوزیشن دلا دی۔
میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دن کے اختتام پر 85 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے، مشفیق الرحیم 48 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ لٹن داس 8 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔