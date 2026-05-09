09 مئی ، 2026
بحرین میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب سے منسلک41 افراد گرفتار

بحرین کی وزارتِ داخلہ کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسدارانِ انقلاب سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ کے 41 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی بحرینی حکام کی جانب سے جاسوسی اور غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے ملنے والی اطلاعات کے بعد کی گئی ہے۔

بحرینی حکام کا کہنا ہے زیرِ حراست افراد کے خلاف قانون کے مطابق تفتیش کا عمل جاری ہے۔

ایران میں امریکا و اسرائیل کیلئے جاسوسی کرنے والے 97 افراد گرفتار

ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں 13 مبینہ جاسوس بھی شامل ہیں، جنہیں جنوب مشرقی ایران سے حراست میں لیا گیا۔

بحرین کی وزارتِ داخلہ کے حکام کا مزید کہنا ہے کہ مزید افراد کے تلاش کا عمل بھی جاری ہے اور ہر اس شخص کے خلاف ممکنہ طور پر قانونی کارروائی کی جائے گی جس کا تعلق ایرانی پاسدارنِ انقلاب سے ثابت ہو گا۔

حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں سال 28 فروری کے بعد امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی کشیدہ صورتِ حال کے بعد پاسدرانِ انقلاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔

