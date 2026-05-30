30 مئی ، 2026
ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر، اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا، نیویارک ٹائمز

امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔

نیویارک ٹائمز کے مطابق ایران معاہدے پر ٹرمپ نے حتمی فیصلہ مؤخر کردیا،  اجلاس تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا۔

وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق کی گئی، تاہم تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

امریکی اخبارکا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔

قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کردی گئی، ہمارے جہاز اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔

وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں رکھے گا، آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنا ہوگا۔

