آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ

29 مئی ، 2026
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی : فوٹو ایرانی میڈیا
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا  کہنا ہے کہ اس وقت ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔

ایرانی میڈیا کو دیے گئے اپنے بیان میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔

دوسری جانب ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر قالیباف نے امریکی ضمانتوں اور باتوں کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا۔

ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان

وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں رکھے گا،آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنا ہوگا۔

اپنے بیان میں باقر قالیباف نے کہا کہ ہمیں وعدوں اور گارنٹیوں پر اعتبار نہیں،  ہمارے لیے صرف عملی اقدامات ہی اصل معیار ہیں، مخالف فریق سے پہلے ہماری طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔

باقر قالیباف نے مزید کہا کہ ہم مراعات گفتگو سے نہیں، بلکہ میزائلوں سے حاصل کرتے ہیں، مذاکرات میں ہم صرف حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔

