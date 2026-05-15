کانگو میں ایبولا وائرس کا پھیلاؤ، درجنوں ہلاکتیں

وسطی افریقی ملک کانگو کے مشرقی علاقے میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کی تصدیق ہو گئی۔
افریقا سینٹر فار ڈیزیز کے مطابق کانگو کے صوبہ ایتوری میں ایبولا کی وباء کے باعث درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ کانگو، یوگنڈا، جنوبی سوڈان اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ سرحد پار وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کوششوں کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔
بیان میں بتایا گیا ہے کہ اب تک ایبولا وائرس کے 246 مشتبہ کیسز اور 65 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو چھ گھنٹے سے کم یا آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں، ان میں حیاتیاتی بڑھاپے کی علامات زیادہ تیزی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ انکا مزید کہنا تھا کہ مثالی نیند تقریباً سات گھنٹے فی شب ہے۔ جو لوگ روزانہ 6.4 سے 7.8 گھنٹے تک سوتے تھے، ان میں بڑھاپے کی علامات نسبتاً کم دیکھی گئیں۔
ٹینیریف کے قریب ہنٹا وائرس پھیلنے کے باعث عالمی توجہ کا مرکز بننے والا ڈچ سیاحتی بحری جہاز ’ایم وی ہونڈیئس‘ عالمی ادارۂ صحت کی نگرانی میں انخلا مکمل ہونے کے بعد روانہ ہوگیا ہے، جہاز میں اینڈیز ہنٹا وائرس کے متعدد کیسز سامنے آئے تھے جبکہ اس وائرس سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور کئی متاثر ہو چکے ہیں۔