کانگو میں ایبولا وائرس کا پھیلاؤ، درجنوں ہلاکتیں

15 مئی ، 2026
وسطی افریقی ملک کانگو کے مشرقی علاقے میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کی تصدیق ہو گئی۔

افریقا سینٹر فار ڈیزیز کے مطابق کانگو کے صوبہ ایتوری میں ایبولا کی وباء کے باعث درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ کانگو، یوگنڈا، جنوبی سوڈان اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ سرحد پار وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کوششوں کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔

بیان میں بتایا گیا ہے کہ اب تک ایبولا وائرس کے 246 مشتبہ کیسز اور 65 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔

